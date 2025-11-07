Droga: Mattarella, 'impegno per combatterla è fronte di libertà'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Vorrei accostare lo slogan di questa Conferenza, 'Insieme si può', con le parole che poc'anzi ha usato la presidente del Consiglio: nessuno si troverà solo su questo fronte. É un impegno di grande importanza, perchè è un fronte di libertà. Ce lo ha ricordato nel suo videomessaggio papa Leone XIV, affinché i giovani, come mi pare abbia detto, siano liberi e protagonisti, liberi e responsabili, protagonisti della loro vita e del loro futuro". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un intervento di saluto alla settima Conferenza nazionale sulle dipendenze.