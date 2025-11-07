Campania: Ferrante (FI), 'grazie a Bernini per attenzione a Università Salerno'

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “Ringrazio il ministro Anna Maria Bernini per la vicinanza al nostro territorio, confermata anche dalla sua partecipazione alla cerimonia di insediamento del nuovo rettore dell'Università degli studi di Salerno Virgilio D'Antonio, al quale formulo i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico. La presenza del ministro Bernini è un segnale forte di attenzione nei confronti della nostra comunità accademica e del territorio salernitano. L'Ateneo riveste un ruolo strategico come motore di sviluppo, ricerca e innovazione non solo per la Campania ma a livello nazionale e, per questo, il Governo è impegnato a sostenerne le prospettive di crescita”. Così Tullio Ferrante, reggente di Forza Italia in provincia di Salerno, a Fisciano per la cerimonia di insediamento del rettore Virgilio D'Antonio con il ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

“Il ministero ha incrementato il Fondo di finanziamento delle università statali per il 2025: un impegno concreto, che inverte la rotta rispetto al passato valorizzando il ruolo dell'alta formazione, premiando le eccellenze del nostro Paese, investendo sui giovani e quindi sul futuro. Il nostro Ateneo potrà continuare a contare sul pieno supporto del ministro Bernini e diventare sempre più un motore di opportunità per i giovani“, conclude.