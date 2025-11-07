Parlamento: sessione Bilancio nel vivo con gli emendamenti alla manovra**

07 novembre 2025 a

Roma, 7 nov (Adnkronos) - La sessione di Bilancio entra nel vivo nella prossima settimana di lavoro in Parlamento. Alla Camera si riprende lunedì alle 14 con la discussione generale dei provvedimenti da votare in settimana, tra gli altri la mozione De Raho sulla libertà di stampa.

Da martedì alle 14 iniziano le discussioni con votazioni a partire dalla richiesta avanzata dal governo di dichiarazione di urgenza del Ddl concorrenza e la relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'insindacabilità di un caso che riguarda Giorgio Mulè (FI). A seguire il Ddl sul consenso informato, la Pdl sull'assistenza sanitaria degli italiani all'estero, la Pdl sul bracconaggio ittico, la mozione De Raho e una serie di ratifiche.

Al Senato la ripresa è fissata da martedì alle 16,30 con, in aula, la discussione del Dl sull'Arera. I lavori di palazzo Madama sono scanditi dai tempi della sessione di bilancio con l'avvio, dopo la nomina dei quattro relatori, dalle 14 di martedì dell'esame della manovra in commissioni Bilancio e il termine per gli emendamenti e gli ordini del giorno fissato alle 10 del 14 novembre.