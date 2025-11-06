Ucraina: Kiev, 'Pokrovsk ancora contesa, ma resistere è sempre più difficile'

06 novembre 2025 a

a

a

Kiev, 6 nov. (Adnkronos) - Le forze ucraine continuano a difendere ostinatamente la sacca attorno a Pokrovsk e Myrnohrad, nonostante gli incessanti attacchi di Mosca nelle due città. Sono passate più di due settimane da quando i soldati russi irrompevano in massa nell'area urbana della città mineraria nell'Oblast ' di Donetsk, facendo sprofondare Pokrovsk in una profonda zona grigia. "La situazione non è cambiata molto a Pokrovsk ", ha detto al Kyiv Independent un pilota di droni ucraino impegnato nei combattimenti nella zona. Con un numero sempre maggiore di forze russe che affluiscono in città, dopo che le linee ucraine nella periferia meridionale si sono rapidamente disintegrate, invertire la situazione con operazioni di bonifica su larga scala sembra un compito sempre più impossibile.

Nel frattempo, per la vicina città industriale di Myrnohrad, dove le brigate hanno dispiegato le loro truppe, che hanno continuato a resistere nonostante un incubo logistico sempre più grave, la minaccia di accerchiamento non ha fatto che aumentare. A oggi, la maggior parte dell'area urbana di Pokrovsk, secondo la maggior parte delle mappe open source dei campi di battaglia, tra cui la mappa Deep State, resta contesa fra le forze russe e quelle ucraine, queste ultime ancora presenti all'interno della città, nelle strade fra gli edifici occupati dai soldati russi. A causa della natura della guerra urbana, parlare di un accerchiamento di Pokrovsk è inesatto, ha affermato il co-fondatore di Deep State, Roman Pohorilyi.

"La logistica è la cosa più importante qui, perché è ciò che definisce un accerchiamento, che i blogger e gli analisti cercano di determinare", ha detto Pohorilyi. "Ma in realtà Pokrovsk viene semplicemente assorbita; i soldati nemici si stanno infiltrando e stanno prendendo posizione". Mentre i piccoli gruppi di assalto e infiltrazione russi continuano a spostarsi verso nord, passando per Pokrovsk e oltre, la mancanza di una linea di difesa ucraina stabile rende le squadre di droni ucraine sempre più vulnerabili ad attacchi e a essere coinvolte in scontri a fuoco. Questo, afferma il pilota di droni, impedisce di fermare l'avanzata russa.

La difesa ucraina è inoltre ostacolata dagli attacchi dei droni russi sulla logistica più arretrata, con decine di squadre d'élite, come quella di droni russa Rubicon, schierate nel punto caldo della prima linea. "Trenta giorni fa, a un incrocio sulla strada per le nostre posizioni, c'era solo una delle nostre auto distrutte lì, vicino al nemico", ha detto al Kyiv Independent Artem Fysun, un membro dell'unità di droni Peaky Blinders ridistribuita nella zona di Pokrovsk in estate. "Quando ho lasciato la posizione, c'erano una decina delle nostre auto; in un lasso di tempo così breve, in meno di un mese, il nemico ha già distrutto una quantità significativa del nostro equipaggiamento".