Terzo mandato: Ceccanti, 'legge trentina bocciata anche per preservare equilibrio'

06 novembre 2025 a

a

a

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "Come era ampiamente prevedibile e previsto la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge trentina che consentiva al Presidente eletto un terzo mandato consecutivo. Vedremo il testo della sentenza. E' però evidente che la Corte non potesse che ribadire quanto aveva precisato nella sentenza sui sindaci della Regione Sardegna". Lo dice il costituzionalista Stefano Ceccanti.

"Il diritto di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che non tollera quindi limiti diversi sul territorio, anche in quello dele Regioni speciali a meno che non ci siano ragioni puntualmente dimostrabili. Per di più, come si comprende anche dalla sentenza sulla Campania, quel modello di forma di governo, di cui a mio avviso non si può fare a meno a livello regionale pena instabilità e trasformismi (la Valle D'Aosta, dove l'elezione diretta non c'è, sta facendo solo ora la Giunta dopo un mese e mezzo dalle elezioni e a sorpresa per gli elettori l'Union Valdotaine ha scaricato il Pd e imbarcato Forza Italia) trova un suo limite ed equilibrio necessari proprio nel tetto a due mandati consecutivi che tempera nel tempo la concentrazione di poteri", aggiunge Ceccanti.