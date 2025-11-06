Stadio Milano: procura pronta a sentire nuovi testi, focus su legge stadi

06 novembre 2025 a

Milano, 6 nov. (Adnkronos) - La Procura di Milano è pronta a sentire nuovi testimoni nell'inchiesta sulla turbativa d'asta che riguarda la vendita di San Siro. Tra gli atti che potrebbero finire nelle mani di chi indaga anche il rogito firmato ieri, mentre per ora l'attenzione si concentra sullo studio di quelli che sono i passaggi tecnici che hanno portato all'avviso di manifestazione pubblica sul Meazza contestato dall'imprenditore musicale Claudio Trotta che ha presentato un esposto. La Procura sta studiando anche la legge sugli Stadi. Tra i punti resta da capire la legittimità di intervenire in un'area più vasta rispetto al solo impianto sportivo tramite un avviso pubblico oppure sulla necessità di un bando per non rischiare di svendere un pezzo di città.