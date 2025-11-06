Spionaggio: Ricci, 'al fianco di Nicodemo, inaccettabile Paragon su consulente politico'

06 novembre 2025 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Al fianco di Francesco Nicodemo, professionista e amico. È inaccettabile che un consulente e spin doctor vicino al Pd si scopra spiato da Paragon. Preoccupano il silenzio del Governo e l'impunità di chi ne ha autorizzato l'utilizzo, anche nel mondo politico. Aspettiamo risposte”. Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, sul caso dell'utilizzo dello spyware Paragon nei confronti del consulente politico, Francesco Nicodemo.