Sanità: Zullo (FdI), 'da sinistra propaganda elettorale'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Non accettiamo lezioni da chi ha gestito la sanità italiana per vent'anni accumulando tagli strutturali, riduzione dei posti letto, blocco del turnover del personale sanitario. Il governo Meloni ha messo in campo misure concrete e strutturali per invertire la tendenza: il decreto liste d'attesa, 2,4 miliardi di incremento del Fondo Sanitario Nazionale per il 2026 con ulteriori stanziamenti nel biennio successivo, piano assunzioni, defiscalizzazione delle prestazioni extra per incentivare lo smaltimento delle liste d'attesa". Così il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio Zullo, capogruppo in commissione Sanità a Palazzo Madama.

"Se le opposizioni vogliono davvero responsabilizzare le regioni, si uniscano a noi per riformare il Titolo V della Costituzione e riportare la sanità sotto controllo centrale. Altrimenti è solo propaganda elettorale sulla pelle dei cittadini", conclude.