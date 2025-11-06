Russia: Zakharova, 'Rutte rimprovera noi e non Trump per vertice Usa-Cina'

06 novembre 2025 a

Mosca, 6 nov. (Adnkronos) - Il Segretario generale della Nato Mark Rutte rimprovera Mosca per la sua cooperazione con Pechino ma ha dimenticato di criticare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il vertice Usa-Cina. Lo ha scritto su Telegram la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova osservando che la Russia "non è sola nei suoi tentativi di 'minare' le regole globali". Il Segretario Generale della Nato ha infatti ricordato la cooperazione della Russia con Cina, Iran e Corea del Nord. "Non ricordo che nessuno Stato membro della Nato abbia annunciato di voler interrompere la cooperazione, ad esempio, con la Cina, come ha menzionato Rutte. Il vertice Usa-Cina si è tenuto di recente e non ho sentito Rutte criticare il presidente degli Stati Uniti per questo", ha osservato la Zakharova.