Praxis Tech collabora con Stake per migliorare le prestazioni dei pagamenti globali

LIMASSOL, Cipro, 6 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Praxis Tech, la piattaforma leader per l'orchestrazione dei pagamenti nel settore dell'iGaming, ha annunciato oggi la sua partnership con Stake, leader mondiale nell'intrattenimento online e nell'iGaming. La partnership unisce la presenza internazionale di Stake e la tecnologia di orchestrazione di Praxis per offrire esperienze di pagamento più rapide e affidabili ai giocatori di tutto il mondo. La collaborazione supporta le operazioni di Stake in più continenti, garantendo transazioni rapide, conformi e localizzate per la sua base crescente di giocatori globali.

Mentre Stake accelera la sua espansione, mercato dopo mercato, in regioni chiave, la sua strategia di crescita si basa su un'infrastruttura di pagamento flessibile che si adatta alle preferenze locali e ai requisiti normativi. Sfruttando le rapide integrazioni PSP e le capacità di orchestrazione incentrate sull'iGaming, Praxis consente a Stake di scalare strategicamente e migliorare le prestazioni di approvazione nei mercati globali. Grazie al supporto di una solida rete di partnership PSP, Praxis garantisce che ogni integrazione e interazione rifletta i più elevati standard di professionalità ed eccellenza, consentendo a Stake di espandersi con sicurezza ed efficienza.

"Stake è una potenza del settore: opera a un ritmo che pochi possono eguagliare", ha dichiarato Amit Klatchko, Co-fondatore e Direttore di Praxis Tech. "Noi di Praxis siamo orgogliosi di supportare marchi leader mondiali nel settore dell'iGaming del calibro di Stake nel raggiungimento dell'eccellenza nei pagamenti su scala globale. Questa partnership riflette il nostro impegno comune verso l'innovazione, l'agilità e l'offerta di esperienze di pagamento localizzate e senza intoppi, che migliorano l'esperienza complessiva dei giocatori".

"Il nostro obiettivo in Stake è espanderci a livello globale mantenendo al contempo l'affidabilità e la fiducia dei nostri giocatori", ha affermato Brais Pena, Chief Strategy Officer di Easygo. "Grazie alla partnership con Praxis, stiamo rafforzando le nostre operazioni di pagamento per offrire transazioni rapide, flessibili e sicure in tutte le regioni".

Questa partnership rafforza la leadership di Praxis nell'orchestrazione dei pagamenti di iGaming, con la sua tecnologia che consente costantemente a marchi di alto livello di ottenere miglioramenti misurabili nei tassi di approvazione e nell'efficienza operativa. Con l'ingresso di Stake nel suo portafoglio, Praxis rafforza ulteriormente la sua posizione di partner di fiducia per i principali operatori di iGaming che cercano di orchestrare i pagamenti con intelligenza, agilità e prestazioni.

Informazioni su Praxis Tech

Fondata nel 2014, Praxis Tech è la piattaforma leader per l'orchestrazione dei pagamenti nel settore iGaming: essa consente ai venditori di connettersi a soluzioni di pagamento globali e locali tramite un'unica integrazione. Praxis consente agli operatori di massimizzare i tassi di approvazione, semplificare le operazioni e scalare senza problemi tra i vari mercati.

Per maggiori informazioni, visitare praxis.tech

Informazioni su Stake

Stake è un marchio leader nell'intrattenimento online che offre esperienze di casinò e scommesse sportive a milioni di giocatori in tutto il mondo. Fondata nel 2017, Stake ha ridefinito il gioco digitale attraverso tecnologie all'avanguardia, trasparenza e innovazione. Grazie a partnership di alto profilo nei settori dello sport e dell'intrattenimento, tra cui UFC, Formula 1 e importanti club calcistici, Stake continua a plasmare il futuro del gaming online.

Per maggiori informazioni, visitare www.stake.com

