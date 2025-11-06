Pa: Leonardi (FdI), 'con rinnovo contratti scuola crescono salari e potere d'acquisto'

06 novembre 2025 a





Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il governo Meloni sigla un accordo con i dipendenti pubblici, aumentando gli stipendi del personale scolastico in seguito al rinnovo dei contratti nella scuola. Si tratta di una misura attesa da anni. La Cgil dovrebbe festeggiare, ma a Landini questo non interessa: pensa solo alla sua carriera politica e come sindacalista viene bocciato dai fatti". Così la senatrice di Fratelli d'Italia Elena Leonardi, segretario della commissione Lavoro di Palazzo Madama.

"Si tratta di un aumento di 150 euro per i docenti e 110 per il personale Ata. Somme che si aggiungono a quelle stanziate per il contratto 2019-2021: 123 euro per i docenti e 89 per il personale Ata. Finalmente anche i dipendenti del settore pubblico hanno avuto una risposta concreta. Grazie al nostro esecutivo aumentano i salari e il potere d'acquisto delle famiglie", conclude.