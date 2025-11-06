Manovra: Fratoianni, 'da destra propaganda su sicurezza per coprire difficoltà'

06 novembre 2025 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Da ieri sono assediato da giornalisti, tg e trasmissioni tv per commentare le varie proposte che Fratelli d'Italia sta sfornando in queste ore sulla sicurezza degli italiani. E a cui, non a caso, si è aggiunta in queste ore direttamente anche la Presidente del Consiglio. Perché siamo di fronte ad un'altra occasione di distrazione di massa, perché evidentemente la destra si trova in difficoltà ed è divisa di fronte ad una Legge di Bilancio che ogni giorno che passa dimostra quanto sia ingiusta socialmente e favorisca essenzialmente i privilegiati, i furbi e gli evasori". Così Nicola Fratoianni di Avs.

"Perché è una destra in difficoltà di fronte all'esplosione della questione morale in Sicilia e nelle altre regioni meridionali. Una destra che non sa come uscirne dal vergognoso affaire Almasri. Non si illudano - prosegue il leader di SI - non ci faremo confondere dalle loro cortine fumogene: continueremo invece a parlare di una manovra del governo sbagliata e ingiusta, degli stipendi sempre più insufficienti, dello spreco di soldi pubblici per il Ponte sullo Stretto, della loro voglia di censura verso la stampa libera, della vergogna della liberazione del torturatore Almasri, della sanità pubblica allo stremo, delle difficoltà economiche di imprese, artigiani e famiglie".

"Non volete - conclude Fratoianni - che si parli di tutto questo? E noi invece insisteremo perché è questo che interessa gli italiani, ed è qui che è evidente il vostro fallimento dopo 3 anni di governo".