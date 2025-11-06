Manovra: Damiani (FI), 'Istat certifica che su tasse strada è quella giusta'

06 novembre 2025 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "L'audizione del presidente dell'Istat sulla manovra certifica la solidità e l'efficacia delle misure economiche proposte da Forza Italia. I numeri parlano da soli: la riduzione di due punti della seconda aliquota Irpef non è una misura simbolica, ma un intervento concreto che restituirà ossigeno a milioni di italiani con più potere d'acquisto, più fiducia e più crescita. La nostra idea di politica fiscale funziona: meno tasse per far ripartire l'economia e sostenere chi lavora e produce". Così il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Dario Damiani.

"Da sempre ci battiamo per un fisco più giusto e più leggero e proseguiamo con coerenza su questa strada a tutela del ceto medio, quella parte del Paese che tiene in piedi l'Italia e che troppo spesso è stata dimenticata. Ma non ci fermiamo qui: lavoreremo per allargare ulteriormente la platea dei beneficiari del taglio Irpef. Perché per Forza Italia tagliare le tasse non è uno slogan, ma un impegno concreto", conclude.