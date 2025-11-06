Manovra: Bonetti (Az), 'da taglio Irpef non un euro ai giovani'

06 novembre 2025 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo aumentare i salari, la qualità, le condizioni di lavoro per i medici e gli infermieri. Per fare questo noi diciamo che questa manovra doveva dare ai più giovani più risorse, per aiutarli a rimanere in Italia anche in questo contesto lavorativo. Oggi in audizione ci hanno detto che la metà delle risorse impegnate sulla riduzione dell'aliquota Irpef, quasi 3 miliardi di euro, va all'8% della popolazione più ricca, ma soprattutto che i giovani che hanno uno stipendio medio sotto i 28 mila euro non vedranno benefici". Così la presidente di Azione Elena Bonetti, intervenendo a Radio 1.

"Noi proponiamo invece di mettere quei 3 miliardi di euro per aumentare i salari dei giovani e quindi per convincerli anche a stare in quelle professioni di cui il nostro Paese ha bisogno e che oggi hanno stipendi assolutamente non sostenibili", conclude.