Campania: Vietri (FdI), 'Cirielli rimonta nei sondaggi, cittadini vogliono cambiamento'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “E' straordinario il dato diffuso da Noto Sondaggi a ‘Porta a Porta'. In meno di venti giorni il candidato del centrodestra in Campania Edmondo Cirielli ha recuperato oltre dodici punti su Roberto Fico. Si percepisce entusiasmo in tutti i territori della regione: la voglia di cambiamento sembra ormai inarrestabile. I cittadini vedono in Cirielli la figura più capace per riportare competenza, concretezza e coerenza alla guida della Campania, dopo dieci anni di centrosinistra segnati da inefficienze e promesse mancate. Ora pancia e terra per puntare al sorpasso nell'interesse dei campani”. Così in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri, commissario provinciale del partito a Salerno.