Campania: Schifone (FdI), 'recupero Cirielli straordinario, persona capace di governare'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "In meno di 20 giorni Edmondo Cirielli ha recuperato ben 13 punti su Fico. Assistiamo ad un recupero straordinario. Il sondaggio annunciato in anteprima da Antonio Noto non ci sorprende. Da quando Cirielli è sceso in campo la Campania si è mobilitata, non per un semplice candidato, ma per una persona capace di governare con serietà e competenza la nostra regione". Così in una nota la deputata Marta Schifone, commissario Fratelli d'Italia in provincia di Napoli.

"Le proposte, il programma, nulla è improvvisato ma studiato nei minimi dettagli. I protagonisti sono i campani e per loro è arrivato il momento di riconquistare i diritti che attendono da troppo tempo. La Campania è pronta a rialzarsi e tornare grande e può farlo soltanto con Cirielli", conclude.