Campania: Cerreto (FdI), 'Cirielli ha riaperto la partita, recuperati 12 punti su Fico'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Porta a Porta conferma quanto chi vive i territori già sapeva. Il candidato del centro destra, Edmondo Cirielli, in venti giorni ha guadagnato 12 punti sul candidato Fico, espressione invece di accordi di palazzo e feudali portati avanti fra De Luca, Pd e 5 Stelle. Ovunque andiamo, è un bagno di folla e di entusiasmo per Cirielli. La sfida è più aperta che mai, l'esito non è scontato e le sorprese sono dietro l'angolo. Chi ha mal governato la nostra regione non dorma sonni tranquilli. Con Cirielli, siamo pronti al testa a testa e poi a superare il centrosinistra che oramai non vuole più nessuno". Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.