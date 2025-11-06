Campania: Cangiano (FdI), 'in meno di 20 giorni recupero impressionate di Cirielli'

06 novembre 2025 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "I dati diffusi da Porta a Porta confermano quello che stiamo vivendo ogni giorno sul territorio: in meno di 20 giorni Edmondo Cirielli ha recuperato oltre 12 punti su Fico. È un dato clamoroso che certifica una verità semplice: la Campania ha deciso di voltare pagina. C'è entusiasmo, c'è voglia di riscatto, c'è fiducia nel cambiamento. Cirielli incarna competenza, credibilità e capacità amministrativa. Dall'altra parte c'è solo incoerenza e propaganda". Così il deputato di Fratelli d'Italia Gimmi Cangiano, vicepresidente della commissione bicamerale Ecomafie e presidente provinciale di Fratelli d'Italia Caserta.

"Adesso dobbiamo accelerare ancora di più, perché la rimonta è reale ed è in atto. E la spinta decisiva arriverà proprio in questi giorni, con la presenza a Napoli il 14 novembre della premier Giorgia Meloni. Sarà un momento politico cruciale. La Campania merita serietà, merita lavoro, merita un governo regionale autorevole e vicino ai territori. E noi siamo pronti per il sorpasso", conclude.