Caivano: Conte, 'modello che non ha portato risultati, FdI non si presenta neppure a elezioni'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Gli episodi di cronaca recenti dimostrano che questo modello del Governo non è assolutamente vincente e non mi sembra abbia portato risultati. Mi sembra che sia anche certificato che, ad esempio, Fratelli d'Italia, dopo aver mandato ministri, aver sbandierato grandi progetti vincenti, grandi rivoluzioni, non si sia neppure presentata alle elezione. Un atto non molto onorevole di responsabilità politica, se ti sei assunto una responsabilità di fronte a una comunità cittadina". Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Sessa Aurunca con Roberto Fico.

"E' inutile strombazzare - prosegue - richiamare i riflettori quando c'è l'episodio, scendere in quelle occasioni, mandare i ministri che fermano i treni per arrivare a Caivano. Con grande difficoltà tra l'altro creata a tutti i pendolari che sono sul treno. Non è così che si risolvono i problemi".

"Prendiamo quel miliardo di euro che è in Albania, facciamo rientrare quelle centinaia di agenti, impieghiamolo qui. Per le forze dell'ordine, per presidiare i territori, per aumentare il numero delle telecamere, per rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini", conclude.