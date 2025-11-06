Almasri: Renzi, 'Piantedosi ha fatto il suo, Nordio è il problema'

06 novembre 2025 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Le immagini di Almasri che arriva all'aeroporto in Libia disonorano il tricolore. Abbiamo preso un aereo con la bandiera italiana, quella della giustizia e della libertà, per un torturatore e stupratore. Penso che sulla vicenda Piantedosi abbia fatto il suo. Il problema si chiama Carlo Nordio, un ministro della giustizia evidentemente in confusione. Uno che su Garlasco dice che bisogna arrendersi, anche di fronte ad un'indagine fatta coi piedi. Ci si arrende chi? I criminali devono arrendersi". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.