Almasri: Renzi, 'patria Beccaria umiliata da tribù libiche su diritto internazionale'

06 novembre 2025 a

a

a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Su Almasri Meloni non ha toccato palla, ha fatto tutto Mantovano. Siamo al paradosso che la patria di Beccaria viene umiliata dalle tribù libiche sul diritto internazionale. La verità è che abbiamo messo su un volo di stato un torturatore di bambini e stupratore. La figuraccia è che dovevano fermare l'immigrazione e hanno liberato il boss dei boss dell'immigrazione". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Otto e mezzo su La7.