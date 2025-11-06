Almasri: Orlando, 'il governo non sta dicendo tutto, quali interessi hanno pesato?'

06 novembre 2025 a

Roma, 6 nov (Adnkronos) - "E' del tutto evidente che il governo non ci sta dicendo quello che effettivamente è avvenuto". Lo ha detto l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando a Sky Tg24 parlando del caso Almasri.

"Una maggioranza da sola non può dirsi tutto, non può dire qual è lo stato di diritto, non può dire chi è colpevole e chi è innocente. Anche se questa è la prospettiva che a destra piacerebbe molto. Per il momento, per fortuna -ha osservato l'ex ministro dem- c'è ancora una Costituzione che impedisce di andare compiutamente in questa direzione".

"Il governo può escludere che dietro la condotta del governo ci siano stati interessi di carattere economico, energetico o legati alla gestione del flusso dei migranti? Se il governo dice che tutto questo non ha pesato in questa vicenda, ne prendiamo atto. Non so se sono in grado di dirlo. Se ci fossero stati interessi energetici, economici e della gestione del flusso dei migranti che hanno pesato su questa vicenda, si sarebbe dovuto apporre il segreto di Stato, invece di dire che Almasri lo si rimandava in Libia perché il tema era la sicurezza degli italiani", ha proseguito Orlando. "Dopodiché adesso dicono che sapevano già che in Libia lo avrebbero preso. Se si sostiene che quegli interessi hanno pesato è esattamente il contrario di quello che hanno sostenuto in tutte queste settimane", ha concluso.