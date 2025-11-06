Almasri: Fratoianni, 'pasticcio che non finisce, 4 domande a Meloni'

06 novembre 2025 a

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Ma davvero Palazzo Chigi e la maggioranza di destra pensano di cavarsela dal pasticiaccio brutto di Almasri con una sgangherata nota anonima? Noi insisteremo, stiano tranquilli, perché il Parlamento e l'opinione pubblica del nostro Paese non possono essere presi così in giro". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

"Continueremo a chiedere la verità, e insisteremo - conclude il leader di SI - a fare 4 domande a Giorgia Meloni: Abbiamo scoperto ieri che il governo Meloni sapeva dal 20 gennaio del mandato di arresto libico contro il torturatore Almasri. Perché allora è stato rimandato libero e con tutti gli onori a Tripoli e non consegnato, come avviene usualmente in questi casi, alle autorità giudiziarie di quel Paese? Se il governo Meloni sapeva dal 20 gennaio del mandato di arresto verso Almasri perché non lo ha detto subito?".

Ed ancora: "Ora il governo Meloni collega il rimpatrio, o meglio la liberazione di Almasri con il rientro su un volo di Stato, al mandato di arresto delle autorità di Tripoli. Perché allora il ministro dell'Interno Piantedosi in Parlamento ci ha detto che Almasri fu espulso per motivi di sicurezza e non dí estradizione? Il governo italiano sapeva dal 20 gennaio del mandato di arresto per Almasri? Perché allora i responsabili dei nostri servizi di sicurezza hanno fornito alla magistratura e nelle sedi istituzionali un'altra versione?".