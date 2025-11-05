Violenza su donne: Malan (FdI), 'manipolare foto vigliaccheria, serve normativa più stringente'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “E' inaccettabile questo utilizzo vigliacco dell'intelligenza artificiale per manipolare fotografie di donne. Si tratta di un'attività che offende e colpisce le donne ferendole profondamente nella propria dignità. Nei mesi scorsi al Senato abbiamo approvato delle norme che puniscono chi si rende responsabile di queste operazioni, ma dinanzi a questi nuovi casi è evidente che non basta e che bisogna prevedere ulteriori misure. Questo però non esclude che accanto a una normativa più stringente bisogna lavorare affinché all'interno della società ci sia una maggiore sensibilità e presa di coscienza contro questi fenomeni”. Così il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan, a margine del flash mob organizzato da Giornaliste Italiane per dire basta alla manipolazione delle immagini con l'IA.