Pa: Nevi, 'bene firma contratto scuola, riconosce valore personale'

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Esprimiamo grande soddisfazione per la firma del Contratto Collettivo Nazionale 2022-2024 del comparto Istruzione e Ricerca, che riguarda oltre 1,2 milioni di lavoratori tra scuola, università, enti di ricerca e AFAM". Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia.

"Un risultato importante, che riconosce il valore e la professionalità di chi ogni giorno contribuisce alla crescita culturale e scientifica dei nostri ragazzi e del Paese. Un sentito ringraziamento al ministro Paolo Zangrillo che ha saputo condurre con determinazione e senso di responsabilità un percorso di confronto proficuo, giungendo a un accordo che garantisce aumenti significativi e ristabilisce equità nel settore", conclude.