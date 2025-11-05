Pa: Gasparri, 'bene sottoscrizione contratto Ccnl 2025-2027 Istruzione e ricerca'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Molto bene la sottoscrizione del contratto per il Ccnl 2025-2027 del comparto Istruzione e Ricerca. Grazie a maggiori risorse e a significativi incrementi contrattuali per docenti, personale Ata e ricercatori, si valorizza il ruolo centrale di chi ogni giorno investe nel futuro del Paese. Con l'impegno del ministro Zangrillo portiamo a termine un altro obiettivo concreto di questo governo, a testimonianza dell'attenzione verso scuola, università e ricerca”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.