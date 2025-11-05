Pa: Barelli, 'soddisfazione per firma contratto comparto Istruzione e Ricerca'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione per la firma del contratto per il comparto Istruzione e Ricerca: un risultato che dimostra l'impegno del ministro Zangrillo e del governo nel sostenere chi ogni giorno lavora per formare le nuove generazioni e promuovere l'innovazione. Con questo accordo, che comporta un incremento medio a regime di circa 150 euro mensili per tredici mensilità, si restituisce dignità economica e professionale a docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo". Così Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia.

"È un segnale concreto di attenzione verso la conoscenza e l'innovazione come motori dello sviluppo del Paese. Colpisce che la Cgil non abbia firmato perché così dimostra inequivocabilmente di non avere realmente a cuore gli interessi dei lavoratori", conclude.