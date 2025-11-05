Milano: pg, 'l'egocentrica Pifferi è colpevole, capace di intendere e volere'

05 novembre 2025 a

Milano, 5 nov. (Adnkronos) - Alessia Pifferi è una persona "egocentrica, che tende a occuparsi delle proprie esigenze. Ha piena, totale, capacità di intendere e di volere e questo dovrebbe porre fine a tante questioni che hanno agitato questo processo. L'accertata imputabilità non può che coincidere con la colpevolezza, sono le sue condotte, il suo non garantire questioni primordiali della vita umana" alla figlia Diana a determinarne la sua morte.

E' uno dei passaggi della requisitoria della sostituta procuratrice generale di Milano Lucilla Tontodonati nel processo d'appello che vede alla sbarra Alessia Pifferi condannata in primo grado all'ergastolo per la morte della figlia, abbandonata per sei giorni nel suo appartamento e lasciata morire di stenti a soli 18 mesi nell'estate 2022. "Nessuna patologia al mondo può far ritenere che la mente si disconnetta a tratti" spiega in aula la rappresentante dell'accusa che ricorda la tendenza "alle bugie e alle menzogne" dell'imputata.