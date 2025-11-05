Manovra: Conte, 'su superbonus Meloni diffonde fesserie, recuperare soldi da armi e banche'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - La manovra è povera per colpa dei 40 miliardi congelati del superbonus? E' "una delle fesserie che diffonde la premier e che è molto grave da parte del presidente del Consiglio. Dovrebbe sapere la differenza tra deficit e debito. Se parliamo degli investimenti fatti sul superbonus vanno sul debito, la manovra si fa sul deficit. Questa è la legge di bilancio. Se lei mi trova il buco da coprire di cui parla Meloni... non troverà ombra di questo presunto buco che è soltanto nella testa di chi dice falsità". Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte a Porta a Porta, questa sera su Rai Uno.

"La manovra - prosegue - non viene assolutamente intaccata" dal superbonus, "semmai è il debito che viene gravato. Visto che metà governo ha usufruito" del superbonus "dovrebbe avere un attimo il pudore di non parlarne in questo modo scomposto. Quando diamo questi numeri dobbiamo spiegare sempre agli italiani che un investimento che io ho avviato nel periodo più duro della pandemia è un investimento, quindi non possiamo parlare solo di quanto è costato, dobbiamo vedere quanto è ritornato nelle casse dello Stato".

"Perché le manovre che sin qui abbiamo fatto, data la crescita imponente che c'è stata, lo ha riconosciuto anche Banca Italia, hanno gonfiato le casse dello Stato". "Nel settore dell'edilizia, se investi un euro, ti ritorna almeno un euro e 30, 40 o 50, mentre invece se spendi nelle armi, su un euro che investi ti ritorna lo 0,50". "Recuperiamo i soldi dalle armi" e dagli extraprofitti, "100 miliardi di utili le banche hanno fatto in questi anni", conclude.