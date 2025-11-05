Germania: arrestato afghano, voleva compiere attentati contro obiettivi ebraici

05 novembre 2025 a

Berlino, 5 nov. (Adnkronos) - Un uomo sospettato di volersi procurare armi per un attacco contro obiettivi ebraici in Germania è stato arrestato in Danimarca. Lo ha reso noto il procuratore capo tedesco, aggiungendo che il sospettato, un cittadino afghano, sarebbe stato in contatto con un cittadino danese sospettato di raccogliere informazioni su luoghi e individui ebraici a Berlino per l'intelligence iraniana, probabilmente in vista di attacchi.

L'uomo sarà condotto davanti a un giudice in Germania per stabilire se debba andare in custodia cautelare in attesa della presentazione delle accuse formali dopo l'estradizione dalla Danimarca. Le autorità di sicurezza tedesche hanno intensificato la protezione delle strutture ebraiche e israeliane dopo lo scoppio della guerra di 12 giorni tra Israele e Iran a giugno.

La Germania è un fedele alleato di Israele e ha una storia di relazioni tese con Teheran, sebbene sia stata una delle tre principali potenze europee a cercare di coinvolgere l'Iran nella diplomazia in merito al suo programma nucleare. A ottobre, la Germania ha ordinato la chiusura di tutti e tre i consolati iraniani nel Paese in risposta all'annuncio della magistratura di Teheran dell'esecuzione del prigioniero tedesco iraniano Jamshid Sharmahd, residente negli Stati Uniti e rapito a Dubai nel 2020 dalle forze di sicurezza iraniane. Alla Repubblica Islamica è rimasta solo l'ambasciata a Berlino.