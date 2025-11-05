Consulta: La Russa, 'condoglianze per scomparsa Marini anche a nome Senato'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Esprimo le mie più sincere condoglianze, anche a nome dell'Assemblea del Senato della Repubblica, per la scomparsa di Annibale Marini, giudice della Corte costituzionale dal 1997 al 2006 e presidente della Corte stessa dal 2005, che guidò con diligenza e spirito di servizio. In questo doloroso momento, rivolgo a tutta la famiglia i miei sentimenti di partecipazione e vicinanza”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa.