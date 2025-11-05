Campania: Martusciello, 'per Manfredi con Fico torna protagonista, certificata irrilevanza era De Luca'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov. (Adnkronos) - “Con Fico la Campania tornerà protagonista? Le parole di Manfredi certificano l'irrilevanza della Campania governata da De Luca”. “Non è un caso che la nostra regione sia stata davvero protagonista solo con l'unico presidente di centrodestra, Antonio Rastrelli. Da allora, la Campania non lo è più stata. Ora Manfredi auspica che possa tornare a esserlo, svilendo completamente il decennio di De Luca. Meno male che sono alleati…”. Così Fulvio Martusciello, eurodeputato e segretario regionale di Forza Italia.