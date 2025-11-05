Almasri: Braga, 'schiaffo al governo, discredito su istituzioni'

05 novembre 2025 a

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Il governo italiano ha trattato con guanti di velluto un torturatore che oggi il suo paese, la Libia, ha arrestato. Uno schiaffo al ministro Nordio e agli altri ministri coinvolti che mai risponderanno di una decisione che ha ostacolato la Corte Penale internazionale e impedito che si facesse giustizia delle sofferenze inflitte a centinaia di persone finite nelle mani di Almasri accusato di torture e crimini contro l'umanità. Così hanno gettato discredito sulle istituzioni coinvolgendo anche il parlamento per crearsi uno scudo e non rispondere del loro operato". Lo dice Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei deputati.