Veneto: Toccalini, 'con Lega e Stefani iniziative per il mondo dei giovani'

04 novembre 2025

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “L'attenzione della Lega per il mondo dei giovani prende forma nel nostro programma per il Veneto. Bene ha fatto il candidato governatore e amico Alberto Stefani a proporre due iniziative dedicate alla ‘Gen Z'. Parliamo di 'Ecosistema 25/30', per contrastare la fuga di cervelli e trattenere i talenti under 30, e della certificazione 'Aziende Young friendly', per promuovere l'occupazione giovanile. Un impegno concreto per i lavoratori veneti del futuro”. Così il deputato Luca Toccalini, segretario federale Lega Giovani.