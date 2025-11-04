Sicurezza: Renzi, 'allarme sottovalutato, alla Meloni dico riportiamo a casa agenti in Albania'

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov (Adnkronos) - "C'è un problema sicurezza assolutamente sottovalutato da tutta la classe politica. La sinistra ha storicamente problemi con la parola sicurezza e la destra da quando è al governo vede crescere i reati e nessuno dice niente". Lo ha detto Matteo Renzi a Mattino 5.

"C'è un aumento del 31% dei reati dei minorenni rispetto al periodo pre Covid, su questo il governo che sta facendo?", ha spiegato il leader di Iv proseguendo: "Io faccio una proposta alla Meloni: ci sono 500 agenti di polizia e carabinieri che stanno a giocare a burraco in Albania nei Centri migranti, non è colpa loro, ma i migranti non ci sono. Trasformiamo i centri in carceri per albanesi, riportiamo indietro carabinieri e poliziotti e li rimettiamo sulle strade".