Sicilia: Calenda, 'sosteniamo mozione sfiducia Schifani'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Le notizie emerse in queste ore delineano un quadro intollerabile per la Sicilia e per l'intero Paese. Davanti alle gravi ombre che coinvolgono ancora una volta esponenti della Dc e all'immobilismo del presidente Schifani, serve un segnale politico forte e netto. Per questo sosteniamo pienamente la mozione di sfiducia annunciata da Ismaele La Vardera e chiediamo a tutte le forze di opposizione all'Assemblea regionale siciliana di avere il coraggio di agire insieme, mettendo fine a questa pagina vergognosa e indegna per le istituzioni siciliane”. Lo dichiara il segretario di Azione, Carlo Calenda.