Salute: Ronzulli, 'libertà va di pari passo con responsabilità'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Oggi più che mai i cittadini vogliono essere protagonisti delle proprie scelte di salute, ma questa libertà deve andare di pari passo con la responsabilità. Pensiamo all'automedicazione. Usare in modo corretto i farmaci da banco significa ridurre sprechi, evitare accessi impropri al pronto soccorso e promuovere un rapporto più equilibrato con il sistema sanitario. La politica deve promuovere campagne di informazione sull'utilizzo dei medicinali in sicurezza, per evitare la trappola della disinformazione e delle fake news sanitarie. Una notizia falsa può diventare più contagiosa di un virus". Così la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo al convegno di Federchimica Assosalute “Educare alla salute nell'era digitale”.

"Serve -aggiunge- un grande sforzo collettivo: le istituzioni devono certificare le fonti, con una rete che coinvolga il ministero della Salute, l'Istituto superiore di Sanità e le associazioni di categoria. I media devono verificare prima di pubblicare, e le piattaforme devono essere ispirate a un profondo senso etico".