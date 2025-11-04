Nigeria: Procaccini, 'bene faro acceso da Trump su persecuzione cristiani, male commissione Ue'
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Bene, il presidente Donald Trump, che accende con forza un faro sulla persecuzione dei cristiani in Nigeria e non solo. Male la Commissione europea che non ha ancora nominato l'incaricato speciale per la libertà religiosa". Lo scrive sulle sue pagine social l'Europarlamentare di Fratelli d'Italia-ECR, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo.
"Malissimo il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire, che in modo quasi surreale attacca Donald Trump, non considerando come un problema la persecuzione dei cristiani , evidentemente accecato da pregiudizi verso il presidente degli Stati Uniti", conclude.