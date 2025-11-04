Mo: Idf, 'distrutto tunnel di Hamas e individuato sito di lancio di razzi a Gaza'

04 novembre 2025 a

Tel Aviv, 4 nov. (Adnkronos) - Le Idf hanno distrutto un tunnel di Hamas lungo centinaia di metri e individuato un sito di lancio di razzi nel nord della Striscia di Gaza, sul lato orientale della Linea Gialla. Lo ha riferito l'esercito israeliano, aggiungendo che i riservisti della Brigata Yiftah che operano nel quartiere Shejaiya, nella parte orientale di Gaza City, hanno trovato un sito con diversi lanciatori, razzi e postazioni di lancio.

Nel frattempo, nella zona di Jabalia, le truppe della 188ª Brigata corazzata e dell'unità d'élite del genio da combattimento Yahalom hanno individuato e distrutto un tunnel di Hamas lungo centinaia di metri e profondo decine di metri. Secondo l'esercito, il tunnel era stato utilizzato dagli agenti di Hamas per risiedervi per lunghi periodi e prepararsi a lanciare attacchi contro le truppe.