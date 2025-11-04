Milano: donna accoltellata, 'per aggressore pericolosità sociale comprovata'

04 novembre 2025 a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Pericolo di fuga e il rischio che possa fare nuove vittime. Sono queste le esigenze che i carabinieri di Milano segnalano nel provvedimento di fermo nei confronti di Vincenzo Lanni, 59 anni, che deve rispondere del tentato omicidio della manager di 43 anni accoltellata ieri mattina, lunedì 3 novembre, in piazza Gae Aulenti a Milano, oltre che del porto del coltello con una lama di circa 30 centimetri.

"La pericolosità sociale è ampiamente comprovata dai gravi fatti contestati" si legge nell'atto e "non vi sono dubbi del fatto che sia l'autore del reato" visto che è stato riconosciuto - tramite le immagini diffuse per aiutare nella ricerca - dalla sorella gemella e dal responsabile della comunità Exodus dove è stato a lungo ospite dopo aver scontato la pena inflitta nel 2016 per il tentato omicidio di due pensionati accoltellati nella bergamasca.

Oltre alle sue ammissioni, ci sono anche gli abiti ben visibili dal video e sequestrati nella stanza d'albergo in via Vitruvio, in zona stazione Centrale, dove è stato fermato. Per chi indaga "sussiste il pericolo di fuga" dettato dal fatto che Lanni non risulta avere una dimora stabile: il 59enne recidivo risulta risiedere in via Belgioioso Cristina 120, "indirizzo della casa di reclusione di Bollate".