Manovra: M5s, 'sindacati e imprese confermano sua inutilità'

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Le audizioni di sindacati e associazioni datoriali che si sono svolte oggi nelle commissioni Bilancio riunite confermano ciò che abbiano denunciato fin da subito: questa Manovra è inutile. Non dà risposte su fisco, sanità e pensioni e non favorisce la crescita. Se non ci fosse il Pnrr saremmo in recessione". Così in una nota i senatori del M5s in 10a commissione Mariolina Castellone, Barbara Guidolin e Orfeo Mazzella.

"Confindustria che non può certamente essere tacciata di simpatie per il M5s - prosegue - ha parlato senza mezzi termini di ‘impatto nullo sul Pil'. Insomma, siamo davanti a una legge di Bilancio di galleggiamento utile solo al duo Meloni-Giorgetti per ricevere l'applauso delle agenzie di rating, un tempo bollate come ‘inutili' e considerate dei ‘pagliacci'. È quindi evidente a tutti come quello che è il provvedimento più importante dell'anno vada completamente riscritto".

"Presenteremo un corposo pacchetto di emendamenti per giungere a tale obiettivo. Vedremo se, davanti a questa sequela di bocciature senza appello, la premier e il ministro dell'Economia avranno il coraggio di bocciarli", conclude.