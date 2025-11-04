Giustizia: Napoli, 'referendum sarà anche su campo largo'

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "Per il principio dell'eterogenesi dei fini, il referendum sulla giustizia si rivelerà anche un referendum sul destino del “campo largo”. Non solo e non tanto per la presa di posizione di personalità come Goffredo Bettini, certamente importante. È soprattutto per la ragione che di fronte all'ascia referendaria che taglia di netto il campo, nel Pd si scuotono antichi riflessi garantisti che vanno molto oltre il campo riformista". Lo dice Osvaldo Napoli di Azione.

"Come dimostrano le parole dell'ex ministro Andrea Orlando quando avverte che nei referendum non c'è mai la replica automatica degli schieramenti. Se Orlando invita a una discussione in sede scientifica sugli aspetti tecnici della riforma, sta dicendo che la partita politica non può essere giocata sul terreno della contrapposizione fra Sì e No perché essa investe profili che vanno oltre la logica binaria. Insomma, Pd e M5S avranno ciascuno il proprio comitato per dire No ed Elly Schlein rischia di trovarsi nel suo partito un vasto fronte del “Ni” che peserà non poco nei rapporti con Giuseppe Conte. Soprattutto se Meloni farà attenzione a non personalizzare il referendum per non compromettere i sondaggi che danno già un solido vantaggio ai favorevoli".