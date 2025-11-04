Giustizia: Fratoianni, 'non è una riforma, non migliora vita italiani'

04 novembre 2025 a

a

a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "La destra la chiama riforma della giustizia ma quella sulla giustizia non è una riforma: le riforme servono a migliorare la condizione di vita della maggioranza delle persone. Servirebbero per esempio nel mondo della giustizia delle riforme per accelerare i tempi del processo, per aumentare gli organici e a digitalizzare gli atti processuali. Ma qui non c'è niente di tutto questo". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"Questa legge mira soltanto - prosegue il leader di SI - a rendere una parte della magistratura subalterna al controllo dell'esecutivo , a minarne l'indipendenza e l'autonomia, serve a proteggere chi è già protetto. I potenti privilegiati come sempre saranno tutelati mentre saranno durissimi con i deboli, anzi per i forti e potenti si lavora per garantire l'impunità. Questo è l'obiettivo di una vera e propria controriforma che mi auguro - conclude Fratoianni - i cittadini e le cittadine italiane respingeranno nelle urne con il referendum".