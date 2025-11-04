Giustizia: Carfagna (Nm), 'deposito firme altro passo importante, confronto sia responsabile'

04 novembre 2025 a

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Altro importante passo in avanti nel percorso di approvazione della riforma della Giustizia. Come centrodestra abbiamo già raccolto e depositato in Cassazione le firme necessarie per richiedere il referendum confermativo, che darà agli italiani l'ultima parola, dopo l'iter di approvazione in Parlamento. Noi Moderati ha fatto la propria parte, sicuri della bontà della riforma, che non è contro i magistrati ma è per i cittadini". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati.

"La separazione delle carriere garantisce infatti parità tra accusa e difesa e rafforza il ruolo del giudice terzo e imparziale, il sorteggio del Csm riduce finalmente l'influenza delle correnti e premia quindi il merito. Nessun rischio per l'indipendenza dei giudici, nessun attacco alla Costituzione o alla democrazia: l'obiettivo è assicurare processi più equi e una giustizia più efficiente e trasparente, nell'interesse di tutto il Paese. La campagna referendaria sia un'occasione di confronto serio e responsabile, centrato sui contenuti e su una corretta informazione", conclude.