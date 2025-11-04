Giustizia: Calenda, 'da Renzi e riformisti Pd balletto su referendum, allora meglio Schlein'

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "I riformisti del Pd ci fanno sapere che voteranno convintamente No sulla separazione delle carriere (molti di loro erano favorevoli) ma vogliono discutere su come si comunicherà questo No. Il che non vuol dire nulla. Renzi faceva della separazione una battaglia della vita ma si astiene perché c'è stato poco confronto in Parlamento. Il che, per chi ha fatto parte del Governo Renzi, fa già ridere così. E' un po' come sull'Ucraina, sono tutti convintamente a favore dell'Ucraina ma vogliono capire come si comunicherà il no alle armi all'Ucraina una volta che si comporrà il campo largo. Posso dire? Meglio Schlein che questo balletto. Almeno si capisce cosa pensa". Lo scrive Carlo Calenda sui social.