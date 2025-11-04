Como: città più trendy di Milano? Suwarso ci crede e i vip gli danno ragione

04 novembre 2025 a

Milano, 4 nov. (Adnkronos) - Como? Sempre più trendy e sul fronte dei vip se la gioca anche con Milano, attirandone sempre di più. Certo aiuta la presenza di attori come George Clooney che sul lago possiede possiede Villa Oleandra, ma in città non hanno dubbi: la spinta vera è arrivata con il passaggio del Como calcio ai fratelli miliardari Hartono e alla decisione di mettere alla presidenza Mirwan Suwarso, un manager che ha la visione e l'obiettivo di creare un'unica identità tra club e città. Ecco allora alle partite di calcio del Como una serie di vip che hanno proiettato la stessa città lariana sui giornali di mezzo mondo: Hugh Grant, Keira Knightley, Andrew Garfield e Michael Fassbender, Kate Beckinsale e Benedict Cumberbatch, sono solo alcuni dei nomi che girano. E il ritorno sul fronte del turismo non si è fatto attendere. Secondo l'ultimo rapporto della Regione Lombardia quest'estate l'86,3% dei turisti che ha scelto Como è composto da stranieri, mentre Milano, con il suo un mix micidiale di business, eventi, moda, cultura e shopping si è fermata all'80%.

Alessandro Rapinese, sindaco di Como non ha dubbi: "Mia madre, che è scomparsa nel '97 era di Milano, se oggi dovesse essere ancora qui tra noi -dice all'Adnkronos- non digerirebbe certo il fatto che oggi Como abbia 'sorpassato' la sua amata Milano". Ma non è stato facile raggiungere la notorietà e diventare meta turistica di prima classe. "In effetti -sottolinea- anni addietro per spiegare di dove si trovasse Como, si diceva che era vicino a Milano. Oggi ascoltiamo il contrario. Questo ovviamente ci rende orgogliosi e felici, ma anche ripagati dei grandi sforzi che stiamo compiendo per mantenere e gestire pulizia ed ordine in città, unitamente all'impegno per gestire la pacifica 'invasione' dei turisti nazionali e internazionali, che noi accogliamo a braccia aperte. E a chi etichetta come sventura l'overtourism rispondo che, ben gestito, per noi invece ha significato disoccupazione zero e possibilità di superare contingenze economiche sfavorevoli come ad esempio quella che ha investito il tessile".

E' molto apprezzato ovviamente anche il flusso stranieri perchè, spiega il sindaco "io mi rallegro scendendo da Palazzo comunale e ascoltando nell'arco di 100 metri 100 lingue diverse, perché questo fatto ci ha reso tutti un po meno 'chiusi'. Anzi - rilancia Rapinese - stiamo investendo tanto in eventi e manifestazioni che possano essere attrattive a persone di tutte le età, gusti e provenienze.

I tanti vip? "Beh quando passeggio per le vie della nostra città mi sento un po' in Netflix - scherza il Sindaco di Como, che prosegue - è vero si possono incontrare tanti personaggi noti, che da noi soggiornano. Il segreto? Semplicissimo: a Como si sta bene".

Sicuramente si fa sentire l'impatto di personaggi del calibro di Richard Brason, l'imprenditore britannico fondatore della Virgin, associato a soggiorni a Villa Cassinella, e artisti come Beyoncé e Jay-Z che hanno trascorso delle vacanze a bordo lago durante il loro tour, o Heidi Klum che sui social ha condiviso la sua esperienza sul lago con il marito Tom Kaulitz. Una fitta lista di nomi che prosegue con Emily Blunt e John Krasinski, avvistati tra Menaggio e Bellagio, o John Legend e Chrissy Teigen che hanno scelto Como per celebrare il loro matrimonio. Per non parlare di Matthew Bellamy, cantante e frontman della band rock inglese Muse. Ai vip si aggiungono poi le personalità che, da Cernobbio, famosa sede di meeting internazionali, ogni volta ne approfittano per fare shopping e visite in città. C'e' chi si azzarda a definirla la ''Portofino della Lombardia'', ma di certo, per qualità della vita, sicurezza e bellezza sembra messa abbastanza bene: si attesta all'11° posto nella classifica generale 2024 sulla qualità della vita del Sole 24 Ore e l'indice relativo ai livelli di criminalità violenta è pari a 28,92 che scende a 11,01 in provincia. L'indice di Milano è pari a 39,09 che scende a 15,92 in provincia.

C'e' anche chi, fiutando la pista di una città sempre più trendy è riuscito a sedurre la città con il vino siciliano. ''A Como -dice all'Adnkronos il produttore di vini Diego Cusumano- così come in altre aree della Lombardia, osserviamo una sempre crescente richiesta per i nostri vini quali il pluripremiato Etna Rosso Alta Mora o l'Etna Bianco Doc Arrigo e così abbiamo deciso di rispondere rafforzando la nostra presenza in questa città che da sempre, grazie al suo bellissimo lago, è una chicca a livello mondiale. Sicuramente oggi, -spiega- sia grazie alle tante celebrità che vi hanno soggiornato, da George Clooney e company, ma anche, e diamo Suwarso quel che è di Suwarso, è forse tra la città più trendy del momento nel nord Italia. Per certi versi, anche più di Milano”.