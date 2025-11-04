Campania: Iannone (FdI), 'Fico riconosce che De Luca ha abbandonato aree interne'

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Prendiamo atto che, finalmente, anche il candidato della maggioranza uscente Fico riconosce che De Luca ha abbandonato le aree interne e bisogna cambiare tutto. Ma lui non è credibile perché agisce in continuità essendosi alleato con il Pd che ha causato il disastro. Lo faremo noi di Fratelli d'Italia e del centrodestra con il presidente Cirielli”. Così il senatore di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.