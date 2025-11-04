4 novembre: Cesa (Udc), 'Italia primo Paese Ue per contributo militare nell'Alleanza Atlantica'

04 novembre 2025 a

a

a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “In questa Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate rendiamo omaggio a tutte le donne e gli uomini che, con dedizione, coraggio e spirito di servizio, hanno difeso e continuano a difendere la libertà, la sicurezza e i valori che uniscono la nostra Nazione”. Così Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della Nato e presidente UdC, nel messaggio diffuso in occasione del 4 Novembre.

“L'Italia - prosegue - è oggi il primo Paese dell'Ue tra i 32 membri della Nato per il contributo di forze militari, donne, uomini e mezzi messi a disposizione dell'Alleanza Atlantica. Un primato che testimonia il ruolo centrale e la credibilità internazionale del nostro Paese nel garantire la pace e la stabilità globale”.

“Con profonda gratitudine ricordiamo il sacrificio di chi ha servito l'Italia con senso del dovere, fino all'estremo. A loro, e a chi ogni giorno indossa una divisa per proteggere i cittadini e le istituzioni democratiche, va il nostro più sincero ringraziamento”. “Uniti, forti e riconoscenti, celebriamo oggi la nostra Patria e coloro che, in silenzio e con dedizione, continuano a custodirla”, conclude.