4 novembre: Albano (FdI), 'ad Ancona una celebrazione di gratitudine verso Forze Armate'

04 novembre 2025 a

a

a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - “Il 4 novembre è una data che invita a guardare con rispetto alla nostra storia e con responsabilità al presente. È il momento in cui ricordiamo che la libertà è l'indipendenza della nostra Nazione sono frutto di scelte coraggiose, di sacrifici concreti, di un impegno che continua ogni giorno”. Così in una nota il sottosegretario all'Economia e deputato di Fratelli d'Italia, Lucia Albano, a margine della cerimonia svoltasi ad Ancona.

“La cerimonia del 4 novembre ad Ancona, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha rappresentato un segnale importante di unità e partecipazione. In una città che vanta una profonda tradizione di impegno civile e militare, la partecipazione di cittadini, istituzioni e scuole ha rinnovato il legame che unisce la comunità alle Forze Armate e alle istituzioni repubblicane. A tutte le donne e gli uomini in divisa, e a chi ogni giorno serve lo Stato con senso del dovere e discrezione, va la mia più sincera gratitudine”, conclude.