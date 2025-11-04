Shoah: ok definitivo Camera a legge su mappa campi prigionia e viaggi memoria**

04 novembre 2025 a

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - Con 225 voti a favore la Camera ha approvato all'unanimità in via definitiva la legge per la redazione della Mappa della memoria per la conoscenza dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, nonché sulla promozione dei viaggi nella storia e nella memoria presso i campi medesimi.

Il provvedimento, che nasce su iniziativa come primi firmatari del senatore del Pd Francesco Verducci e della senatrice Liliana Segre, prevede la redazione della Mappa attraverso la realizzazione di ricerche storiche, documentali e archivistiche, nonché di manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, per promuovere la conoscenza e lo studio dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, con particolare riferimento a quelli operanti durante il periodo fascista compreso tra il 1922 e il 1945, per preservarne la memoria nelle future generazioni. Per il 2025 viene prevista una spesa di 300.000 euro.

Sempre per quest'anno è invece fissato uno stanziamento di 1,2 milioni di euro per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i viaggi nella storia e nella memoria presso i campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, rivolti a studentesse e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.